غازل الفنان محمد الكيلاني جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر كيلاني بصورة برفقة أولاده ، وعلق قائلاً:" وقت الأولاد". وتباينت الكثير من التعليقات علي الصورة أبرزها "ربنا يخليكم لبعض". يذكر أن الكيلاني شارك في موسم رمضان 2020 بتجسيد شخصية فارس في مسلسل "النهاية" مع الفنان يوسف الشريف وشخصية أرشميدس في مسلسل "فلانتينو'' مع الزعيم عادل إمام، وسوف يظهر في مسلسل "عمر ودياب" مع علي ربيع ومصطفى خاطر.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برفقة أولاده.. محمد كيلاني يطل علي متابعيه بصورة عبر "إنستجرام" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.