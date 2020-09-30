وشارك عدد من نجوم الفن والمجتمع والرياضة في هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بنكمل بعض.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج يهدف إلي نشر ثقافة السلام المجتمعي وقبول الآخر والالتزام والتسامح وتعزيز ثقافة الاختلاف بين فئات المجتمع من خلال إيجاد بيئات آمنة للتعبير عن آرائهم. يأتي ذلك لحرص وزارة الشباب والرياضة في العمل علي نشر قيم السلام المجتمعي واللاعنف وقبول الآخر من خلال تطوير الوعي المجتمعي لدى النشء والشباب بجميع محافظات الجمهورية ووفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ .

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد إطلاقها من وزارة الرياضة.. نجوم يدعمون مبادرة "نكمل بعض" لنشر السلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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