وفاة الممثل السوداني ياسر عبد اللطيف

غيب الموت صباح اليوم الممثل والمخرج المسرحي السوداني ياسر عبداللطيف، بإحدى مستشفيات الخرطوم، وذلك بعد دخوله في غيبوبة بسبب ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

وعمل ياسر أستاذًا لمادة التمثيل بالمعهد واستقر في سوريا لمدة 20 عامًا، ثم عاد إلى بلده، كما شارك عبد اللطيف بأداء شخصية "فضل الله" في مسلسل "الخواجة عبد القادر" مع الفنان يحيى الفخراني.