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هاني شنودة يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل تعرضه لوعكة صحية

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قال الموسيقار هاني شنودة انه مر بوعكة صحية على مدار اليومين الماضيين جعلته يلتزم الفراش ويتوقف عن اي نشاط يومي يقوم به. 

وأضاف هاني شنودة في تصريح لـ دوت الخليج : الناس اتخضت لكن أنا بخير ولم أقم بزيارة طبيب حتى الآن ولكنني دخلت في نوبة نوم استمرت لأكثر من 22 ساعة متواصلة لأني شعرت أن جسدي بالكامل متعب". 

أعلن الموسيقار الكبير هاني شنودة عن تعرضه لوعكة صحية شديدة من خلال تغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر. 

وكتب هاني شنودة :"اصدقائي الأعزاء.... أغيب عنكم منذ الأمس بسبب وعكه صحيه بسيطه و طارئه و قد بدأت في التحسن والحمد لله. ومازلت أضحك".

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وكان الموسيقار هاني شنودة صرح إن كاتب مذكراته مصطفى حمدي قام باختيار عناوين المذكرات بدقة شديدة، معقبا: تقرأ العناوين بس تعرف اللي حصل في القصة كلها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن نجاة عندها نوع من الحرص شديد على نفسها في اختيارالأغاني، لأنها من الأربعة الكبار الذين غنوا باللغة العربية وهم "أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم ونجاة"، معقبا: مفيش حد تاني بعدهم.  

وكشف أنه لحن لها أغنية "أنا بعشق البحر"، ولكنها نزلت للسوق بعد 6 سنوات كاملة، لأنها كانت تأخذ آراء المحيطين بها قبل نزول أي أغنية.

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