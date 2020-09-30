نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رشا مهدي تخطف قلوب محبيها بهذه الإطلالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غازل الفنانة رشا مهدي جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت رشا بالصورة بإطلالة محتشمة مرتدية چيب بينك ونسقت معها توب أبيض وفوقه چاكت چينز. وعلق أحد المتابعين علي الصورة وكتب : القمر بزيادة. يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي، مشاركتها في مسلسل "طاقة نور" وهو من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.

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