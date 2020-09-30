بدون ماكياج.. جيهان خليل تظهر جمالها عبر "انستجرام"

شاركت الفنانة جيهان خليل، جمهروها بـ صورة جديدة لها عبر خاصيه "الاستوري" علي حسابها الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام".

حيث ظهرت "خليل" في الصوره من داخل الجيم حيث ارتدت تيشرت باللون الاسود وبدون مكياج.

يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "علامة استفهام" بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكي، إدوارد، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.

يذكر ان جيهان خليل فنانة وممثلة من أصول مغربية، درست المسرح وتخصصت في الفلسفة وجماليات الصورة والسينما. عرفها المصريون والعالم العربي بعد مشاركتها فى برنامج "أراب كاستينج" لاكتشاف المواهب وفوزها بالقب أفضل موهبة تمثيلية في العالم العربي في ديسمبر 2015،

التحقت خليل بمعهد "الكونسرفتوار" بالمغرب شعبة الفنون الدرامية قسم المسرح، وقدمت العديد من المسرحيات باللغة العربية والفرنسية، وحصلت على شهادة الليسانس فى الفلسفة، ثم نالت شهادة الماجستير فى الفلسفة وإلياتها النقدية، وتستعد لمناقشة الدكتوراة في الفلسفة والجماليات الصورة والسينما

