بصورة من "ضي القمر".. كندة علوش تطل علي متابعيها عبر "إنستجرام"

غازلت الفنانة كندة علوش جمهورها بصورة من حكاية "ضي القمر" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" ، وذلك عبر حسابها بإنستجرام.

وظهرت كندة بالصورة بفستان أبيض ، وأعربت عن سعادتها بنجاح المسلسل وكتبت :" قلبي ملئ بالحب والإمتنان".

وتباينت الكثير من التعليقات علي الصورة منها تعليق غادة عادل وكتبت :"قمر كندودي ماشاء الله" ، وحنان مطاوع وعلقت قائله:"قمراية يا حبيبتي ألف مبروك يا ضي القمر".

وعلى صعيد آخر تستعد كندة حاليًا للمشاركة في العديد من الأعمال الجديدة، من بينها فيلم بلالين من إخراج معتز التوني، وتأليف عادل صليب، وبطولة أحمد كمال، سوسن بدر، علا رشدي ومصطفى خاطر.

وابتعدت كندة علوش لفترة طويلة بسبب زواجها من الفنان عمرو يوسف ثم فترة حملها وانجابها لطفلتها حياة.

