حسن شاكوش يغني "على ناصية شارع أيامي" عبر "إنستجرام"

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش، مقطع فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" إنستجرام".

حيث ظهر "شاكوش" في مقطع الفيديو وهو يقف فى البلكونة، وعلق فائلا: " نفسي افرح بس خايف ".

في سياق منفصل، حقق برومو مهرجان بسكوتاية مقرمشة لـ حسن شاكوش، نجاحا كبيرا، حيث احتل التريند رقم 5 على موقع "يوتيوب" بعد ساعات من طرحه على قناتة الرسمية.

وقام حسن شاكوش، بغناء جزء من المهرجان، قائلاَ:" انتي بسكوتايه مقرمشه.. يابت ده انتي قطة مخربشة.. اموت فيكي وتبقي مفرفشة"، وظهر مع صنّاع الأغنية من خلال الفيديو".

ويحضر "حسن شاكوش" لأغنيتين مع المطرب عمر كمال على طريقة الدويتو تم الانتهاء من الكلمات والألحان الخاصة بهما ومن المقرر تسجيلهما فور الانتهاء من الحفلات المتعاقد عليها.

يذكر أن حسن شاكوش طرح مؤخرا أغنية "لغبطيطا" على طريقة الديو مع المطرب عمر كمال، التي تخطت الـ٢٩ مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومن كلمات الشاعر إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو.

