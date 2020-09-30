أحمد سعد ينشر صورة برفقة خطيبته.. ويعلق: "خطيرة"

شارك الفنان أحمد سعد، جمهوره بـ صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهر "سعد" في الصورة برفقة خطيبته بصورة رومانسية، وعلق على الصورة قائلا: "خطيرة".

من جهة أخرى، أثار الفنان أحمد سعد حالة من الجدل بعد نشر طبيب تجميل خاص به صورا له قبل وبعد إجراء تعديلات في أنفه وفك وجهه.

وقال أحمد سعد بحسب ما جاء في برنامج "ET بالعربي" إنه كان يعاني من مشكلة في الجانب الأيمن من وجهه، ولذلك اعتمد دائما على اللحية كي يخفي الفوارق في وجهه.

وأضاف "سعد": "واحد صاحبي نصحني بإجراء فيلر كي يصبح وجهي متساويا، ولكن ردود أفعال الناس جعلتني أشعر أنني فعلت شيئا كبيرا".

