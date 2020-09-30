بعد عودة سامح حسين.. عرض الجزء العاشر من "راجل وست ستات"

ويشهد الجزء العاشر من "راجل وست ستات"، عودة الفنان سامح حسين صاحب شخصية "رمزي" لُيشارك في بطولة الحلقات مع النجم أشرف عبد الباقي، وأبطال الأجزاء السابقة لقاء الخميسي، وإنتصار، ومها أبوعوف، وأنعام الجريتلي، ومنة عرفة، ونيفين محمد، ويكتبه ولاء شريف ويُخرجه أسد فولادكار.
وخلال الحلقات التي تحمل إسم "عودة رمزي" تتواصل المُفارقات والأحداث الكوميدية المتنوعة التي تحدث لأفراد أسرة "عادل" أشرف عبد الباقي، والذي يقع في العديد من المشاكل الطريفة بسبب تصرفات عائلته بالإضافة للمواقف التي تنشأ من افعال صديق البطل وإبن عمه "رمزي" والتي تتصف في أغلبها بالغباء وسوء التقدير، مما يُفجر الكثير من المواقف الضاحكة والساخرة خلال الأحداث.
يُعرض الجزء العاشر من مسلسل "راجل وست ستات" على " MBCمصر 2" يوميًا من الأحد للخميس، الساعة 11:00 مساءً، ويبدأ عرضه "الخميس" 1 أكتوبر 2020.
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