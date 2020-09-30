كندا علوش تنشر صورة من كواليس ضي القمر

نشرت الفنانة كندا علوش صورة جديده لها من مسلسلها الجديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت كندا علوش في الصور بجمبسوت ابيض ، وشعؤها المنسدل علي الاكتاف في مسلسل الا انت " ضئ القمر " .

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة كندة علوش مسلسل "حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم الأصيلين، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.

ضي القمر من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي. وهي واحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل إلا أنا.

وتستعد كندة حاليًا للمشاركة في العديد من الأعمال الجديدة، من بينها فيلم بلالين من إخراج معتز التوني، وتأليف عادل صليب، وبطولة أحمد كمال، سوسن بدر، علا رشدي ومصطفى خاطر.