بافتا تعلن عن إصلاح شامل لنظام الجوائز الخاص بها

كشفت الأكاديمية البريطانية للأفلام المانحة لجوائز "بافتا" عن إصلاح شامل لنظام الجوائز الخاص بها، والذي يتضمن إضافة ألف عضو جديد إلى لجنتها.

وأكدت أنها تعمل على الحد من المبلغ الذي يمكن أن تنفقه الاستوديوهات في حملات الترشيحات، في محاولة للتعرف على مواهب أكثر تنوعًا.

وتعد التغييرات واسعة النطاق -التي وصفها رئيس بافتا الجديد كريشنيندو ماجومدار بأنها "تجديد إبداعي"- نتيجة لعملية مراجعة استمرت سبعة أشهر، بسبب الافتقار إلى التنوع في الجوائز الرئيسية في وقت سابق من هذا العام.

وأخبر المخرج الحائز على جائزة الأوسكار ستيف ماكوين صحيفة الغارديان أن بافتا معرضة لخطر أن تصبح "غير ذات صلة" إذا لم تتغير.

ومن المنتظر أن يخضع نظام التصويت أيضًا لعدة تغييرات، بما في ذلك قائمة من 15 فيلمًا يجب على أعضاء اللجنة مشاهدتها، لتجنب اختيار أصغر من أشهر الأفلام التي تهيمن على القائمة، وجولة تصويت إضافية مصممة لمنح الأعضاء مزيدًا من الوقت.

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