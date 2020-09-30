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نرمين الفقي تنعي وفاة الشيخ صباح الأحمد الصاحب

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نعت الفنانة نرمين الفقي، رحيل ملك الكويت الشيخ صباح الأحمد الصاحب الذي رحل عن عالمنا أمس، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث قامت "الفقي" بنشر صورة له وعلقت على الصورة قائلةَ:" إنا لله وانا اليه راجعون".

وفي يوليو الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية خضع لها.

وتولى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحكم في الكويت في 29 يناير 2006، ويبلغ من العمر 91 عاما، وهو الأمير الخامس عشر للبلاد، والابن الرابع للشيخ الأحمد الجابر الصباح من زوجته منيرة العثمان السعيد العيار.

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