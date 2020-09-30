كاظم الساهر يتصدر غلاف مجلة شهيرة

وكانت الصورة التي نشرها "الساهر" عبارة عن غلاف لـ مجلة "فيجو"، وظهر في الصورة يرتدي معطف باللون الرصاصي، وهايكول باللون الأسود.
في سياق منفصل، يستعد الفنان كاظم الساهر لطرح أغنية جديدة بعنوان "الممثلة"، وهي من كلمات الشاعر المصري أحمد عبد النبي والشاعر اللبناني أحمد عبدالنبي.
حيث قال "عبد النبي" في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني": "احنا اتنين شعراء قمنا بتجهيز هذه الأغنية للفنان كاظم الساهر، وتحمل عنوان "الممثلة" وتنتمي للطابع الدرامي ومن ألحان كاظم الساهر".
يذكر أن آخر ألبومات كاظم الساهر "كتاب الحب"، تم طرحه عام 2016، وضم 17 أغنية هى "فاكهة الحب، تناقضات، قصة خلافاتنا، شئون صغيرة، زور امرأة، لو لم تكوني أنتِ فى حياتي، كوني امرأة خطرة، رسالة حب صغيرة، عيد العشاق، كتاب الحب تتر مسلسل مدرسة الحب".
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