بإطلالة جريئة.. هدي الأتربي تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة هدي الأتربي جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هدي بالصورة بإطلالة جرئية مرتدية توب قصير باللون الأسود ، ونسقت معه چيب مزينة باللورد ، وتركت شعرها منسدلاً ، ولم تتكلف في وضع الإكسسوارات واكتفت بإرتداء حلق وأسورة ، ووضعت ميكب خفيف يبرز جمالها.

والجدير ذكره أن هدي الأتربي يعرض لها حالياً مسلسل "الوجه الآخر" الذي يقوم ببطولته نخبة من النجوم منهم ماجد المصري، هبه الأباصيري ، دنيا المصري وآخرين.

"الوجه الآخر "قصة ماجد المصري، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة.