كارول سماحة تحقق 6 ملايين مشاهدة لـ فيديو كليب " BON VOYAGE "

شاركت الفنانة كارول سماحة متابعيها بفيديو أغنيتها الجديدة وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وعلقت كارول سماحة قائلة :" ٦ مليون مشاهدة لفيديو كليب BON VOYAGE ".

وجاءت التعليقات علي الفيديو كالتالي :

- تستحقي اكتر من كده

- مبرووووك كارول

- الف مبرروووك يا قمر

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وحقق الكليب "bon voyage" لـ الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 6 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو الجاري.

"bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.

وتلقى الفيديو كليب "bon voyage" لـ كارول سماحة، إشادات كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما حمله من فكرة جديدة