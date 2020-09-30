محمد العمري: صوت القاهرة الأحق بملكية أم كلثوم ومحسن جابر له بعض التراث

كشف محمد العمرى رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات السابق عن تفاصيل الحكم الذى صدر باحقية الشركة فى تراث كوكب الشرق ام كلثوم والتى شهدت نزاعا عليها من جانب شركة عالم الفن للمنتج محسن جابر والذى كان طالب باحقية شركته فى تراث ام كلثوم.

وقال العمرى فى تصريح لـ "دوت الخليج" : أنا أول من تصديت لهذا الامر وطالبت باحقية صوت القاهرة فى تراث أم كلثوم وواتخذت جميع الاجراءات القانونية من خلال الدكتور حسام لطفى محام الملكية الفكرية والذى رفع دعوى قضائية طالب فيه باحقية عودة تراث ام كلثوم الى شركة صوت القاهرة.

وأضاف العمرى قائلا : ان محسن جابر يدعى ان شركة هى الاحق بملكية تراث ام كلثوم وهو امر غير صحيح لان شركته لها بعض الحق فى هذا التراث وليس كل تراث أم كلثوم وبالفعل تم اصدار حكم قضائى من قبل المحكمة الاقتصادية يقضى بذلك الا ان محسن جابر قرر أن يستانف على القرار الذى كان من الدرجة الاولى.

واوضح العمرى قائلا : وقررت المحكمة قبول الاستئناف ولكنها قررت بعد ذلك بتاييد الحكم الاول الى ان وصلنا الى الحكم النهائى الذى قضت به المحكمة الاقتصادية والذى اقره ايضا المجلس الاعلى للاعلام واختر به شركة عالم الفن او المنتج محسن جابر.

وأشار العمرى قائلا : الازمة حاليا ورغم تركى منصب رئيس شركة صوت القاهرة الا اننى كنت حريص على ان تسترد الشركة حقوقها وأتمنى أن تكمل الطريق نادية مبروك الرئيس الحالى للشركة وان تعيد المبالغ التى تم الاستفادة منها من جانب محسن جابر والذى استفاه منه بموحب العنلية التجارية لتراث أم كلثوم.