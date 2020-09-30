إطلاق البوستر التشويقي لفيلم الصندوق الأسود

أطلقت شركة أفلام مصر العالمية ونيو سنشري وسينرجي البوستر التشويقي لفيلم الإثارة الصندوق الأسود الذي تقوم ببطولته منى زكي، محمد فراج ومصطفى خاطر، ومن المقرر طرحه قريبًا في دور العرض المصرية.



كما يبدو من البوستر التشويقي، نرى منى زكي وقد غلف نظرتها المتوجسة شعور بالخوف، وذلك بعد أن تعرضت لهجوم جسدي عنيف.



وتجسد منى زكي دور ياسمين، حين يكسر سكون أحد الليالي الهادئة في حياتها اقتحام غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم.

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تحاول ياسمين الفرار منهم ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن ياسمين من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة الصندوق الأسود والذي يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب أربع سنوات.



الفيلم من قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال.

الصندوق الأسود من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولي مهام تسويقه شركة MAD Solutions.