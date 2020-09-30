موجة غضب ضد نادين الراسي بسبب فارق العمر بينها وبين خطيبها

فجرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي موجة غضب ضدها بعد الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى وهي في أجواء حميمية مع خطيبها الذي يبدو بعمر ابنها.

وتساءل الجمهور في البداية ما إذا كان ابنها، معبرين عن غضبهم من مراهقتها المتأخرة، فكتب أحدهم: "مين هادا ابنك؟"، وعلق آخر: "فكرتوا ابنها".

وكشفت نادين الراسي في وقت سابق أنها "تعيش مرحلة جديدة من حياتها "، معلنة أن زواجها وخطيبها سيتم في شهر أغسطس المقبل، والذي أكدت أنه يصغرها بسنوات عدّة، وأن الحب الحقيقي يتحدى فوارق العمر.

جدير بالذكر أنّ الراسي تزوّجت للمرّة الأولى من حاتم حدشيتي عام 1996 وأنجبت ابنها البكر مارك، ثم انفصلا لتتزوّج مرّة أخرى من رجل الأعمال والممثل اللبناني جيسكار أبي نادر عام 2001 وأنجبت ولدين هما مارسيل وكارل، وانفصلت عن زوجها عام 2016.