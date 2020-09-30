عاش يا كابتن.. مي زايد: أرصد في الفيلم رحلة كفاح بطلة جديدة لرفع الأثقال

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كشفت المخرجة مى زايد، عن تفاصيل فيلمها الوثائقى الجديد "عاش يا كابتن"وسر اختيارها لإحدى الفتياتوتدعى "أسماء"؛ لتكون بطلة فيلمها الذى يشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى.

وقالت مى زايد: في بداية تصويري للفيلم كان توجهي الأول على جميع الفتيات، ولكن بعد فترة قررت اختيار 3 فتيات في فئات عمرية مختلفة منهن "زبيبة" أو "اسماء"، وبعد فترة قررت التركيز بشكل أكثر على شخصية زبيبة.

واضافت مى زايد: "هناك عدة أسباب لهذا الاختيار الأول أنها أصغرهن سنا، حيث كان عمرها 14 عاما في 2014، وثانيا علاقتها بالكابتن رمضان المميزة عن باقى الفتيات وهي علاقة ابنة بوالدها.

واوضحت مى: "اما السبب الثالث كونها كانت في بداية رحلتها نحو البطولات، بعكس الفتيات الأخريات اللاتي حصلن على جوائز من قبل، ولذلك قررت أن أعيش مع زبيبة الرحلة منذ البداية، وحتى وصولها إلى بطولة أفريقيا؛ وهو ما استغرق 4 سنوات.