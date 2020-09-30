بالتعاون مع جوهرة.. أحمد حليم يستعد لطرح كليب "الفرح إمتى"

يستعد المطرب أحمد حليم، لطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان"الفرح إمتى"، وتظهر معه في الكليب الراقصة الاستعراضية جوهرة كموديل وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

أغنية"الفرح إمتى" من كلمات الشاعر فوزي ابراهيم، وألحان محمد النادي، وتوزيع وسام عبد المنعم، والعمل الفني من انتاج شركة"غاليديا".

جدير بالذكر أن كليب"الفرح إمتى" ثاني عمل فني إخراجي لغاليديا والعمل الأول كان إخراج فيديو كليب أغنية "شكر واجب" للمطرب محمد صيام، وأحمد حليم، و أغنية أحمد رمضان.

و يستعد أحمد حليم، لطرح فيديو كليب آخر بعد"الفرح إمتى" لأغنية تحمل عنوان"شاكب راكب" وهي من كلمات الشاعر هاني صارو، وألحان أحمد زعيم،وتوزيع طارق عبد الجابر، وإنتاج"غاليديا" للإنتاج الفني، وميكساج وماستر أمير محروس، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين.

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