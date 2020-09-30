وكشف محامي الطيار في تصريحات صحفية، قائلا أن الهدف من وراء القضية ليس سجن محمد رمضان لأنه فنان محبوب إضافة إلى أنه لم يذكر إسم الطيار أشرف أبو اليسر أثناء لقائاته التليفزيونية نهائيا.
وأضاف إلى أنه من المقرر الطعن في الحكم على محمد رمضان بالبراءة، إضافة إلى تهم أخرى منها الإستهزاء، بالطيار والإساءة إليه والتسبب في فصله من مهنته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من محامي الطيار عقب الحكم ببراءة محمد رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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