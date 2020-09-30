أول تعليق من محمد رمضان عقب الحكم ببراءته

شارك الفنان محمد رمضان، صورة احتفالا ببراءته من تهمة السب والقذف من قبل الطيار أشرف أبو اليسر، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب محمد رمضان قائلا: "الحمد لله والله يبارك فيكم جميعا".

يذكر أن محكمة الدقي، حمت صباح اليوم ببراءة الفنان محمد رمضان، في قضية الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر وذلك في تهمة السب والقذف.