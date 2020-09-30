وكتب محمد رمضان قائلا: "الحمد لله والله يبارك فيكم جميعا".
يذكر أن محكمة الدقي، حمت صباح اليوم ببراءة الفنان محمد رمضان، في قضية الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر وذلك في تهمة السب والقذف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من محمد رمضان عقب الحكم ببراءته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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