بعد أسبوعين من طرحه.. إيرادات زنزانة 7 تقترب من 4 ملايين جنيه

اقتربت إيرادات فيلم زنزانة 7 من الـ 4 ملايين جنيه؛ بعد أسبوعين من عرضه حيث حقق حتى الآن نحو 3,733,188 جنيه.



فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري ومنة فضالي ومايا نصري وإيهاب فهمي وأحمد التهامي وإيمي إسلام ومدحت تيخا، تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.



وتدور أحداث الفيلم حول صراعا يدخله "حربي" (أحمد زاهر) بسبب "شجن" التي يريد مالك أحد القرى السياحية الزواج منها، ويتعرض "حربي" لأزمة تقلب حياته رأسًا علي عقب ليصبح بلطجيا، ويدخل السجن بصحبة صديقة "منصور" الذى يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ومع تطور الأحداث تظهر الفنانة عبير صبرى "ناهد" التي تعمل بالمحاماة، وتقرر الدفاع عنهما، لكى تضمهم لعصابة المافيا.



ويتنافس فيلم زنزانة 7 مع عدد من الأفلام وهم "توام روحى" و"الغسالة" واللذان حققا نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيرى.



ويعرض هذا العمل فى ظل الإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها وفقا لقرارات رئاسة الوزراء بان لا تزيد نسبة الإشغال بقاعات السينما نحو 25 % فقط.

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