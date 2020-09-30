بـ لوك جديد .. ريم البارودي تشعل السوشيال ميديا .. والجمهور : شكلك غريب عملتى ايه

نشرت الفنانة ريم البارودي صورة جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهر فيها بإطلالة جذابة.

وعلقت ريم البارودى على الصورة قائلة " الماكياج فن ، الجمال روح " وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

قمر - منورة - مشاء الله - حلووووو اوى اللوك دا يا ريكااا - شكلك غريب عملتى ايه ف وشك ياريم

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وبدأت ريم البارودي مشوارها الفنى بالعمل فى الإعلانات ثم قدمت أول مسرحية لها وتعتبر أول دور تمثيلى لها فى مسرحية "دستور يا أسيادنا"، وبعدها قدمت العديد من الأدوار وحققت نجاحًا كبيرًا وأظهرت أنها تملك موهبة فائقة، وتتالت نجاحاتها خاصة أن النقاد السينمائيين وصفوها بأنها تتقن عملها وتجسده بشكل مطابق للصورة التى تجسدها. واستطاعت أن تبنى قاعدة جماهيرية كبيرة فى وقت قصير، رغم أنها لم تحصل على فرصتها كاملة.

يذكر أن ريم البارودي حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله.

وتقدم ريم البارودى برنامجا أيام السبت والأحد والاثنين الساعة الـ 6 مساءً بشكل متنوع يتحدث عن الشارع المصري والعربي، كما شاركت ريم البارودى فى الحلقات الأولى من البرنامج وتحدث عن التغذية الصحية بالنسبة للرجل والمرأة.