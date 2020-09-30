ديمة قندلفت تتحدث عن تجربتها مع تيم حسن في "الهيبة الرد" وترد على الإنتقادات ..بالفيديو

ديمة قندلفت أطلت في لقاء تلفزيوني تحدثت فيه عن تجربتها بدورها الجديد في مسلسل "الهيبة الرد" الذي سيتم عرضه ابتداء من الأول من اكتوبر المقبل بمشاركة نخبة من النجوم ويتصدرهم تيم حسن ومنى واصف، وردت من ناحية ثانية على المتنمرين عليها.

ديمة قندلفت تتحدث عن تجربتها مع تيم حسن

النجمة السورية ديمة قندلفت وفي لقاء لها مع برنامج "ام بي سي ترندينغ"، تحفظت عن كشف أي تفاصيل بدورها الجديد في الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة الرد"، وأكدت بأنها تترك الأحداث مفاجأة للجمهور مع انطلاق عرض العمل بعد حوالي شهر، لكنها تحدثت عن تجربتها مع أبطال العمل وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع زميلها النجم تيم حسن بعد سنوات من الغياب، ووصفته بأنه اسم على مسمى بلقب "جبل" وهي الشخصية التي يجسدها في المسلسل.

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وقالت بأنها مع فريق العمل قدموا أجمل ما لديهم متمنية بأن ينال المسلسل إعجاب الجمهور، ونفت كل ما يتم تداوله من سيناريوهات ستربطها ببطل العمل تيم حسن.

ديمة قندلفت تطرقت كذلك الى خضوعها لتمارين رياضية كما تطلب دورها في "الهيبة الرد" وقالت بأن الرياضة باتت حاليا جزءا من يومياتها.

ديمة قندلفت ترد على الإنتقادات

ورداً على الإنتقادات التي تلقتها بعد نشرها فيديو تضامني مع مدينة بيروت عقب انفجار المرفأ، وجهت ديمة قندلفت عتباً على هؤلاء وبدا التأثر الشديد عليها حيث انهمرت دموعها بالبكاء، واستغربت توجيه اللوم لها جراء تضامنها مع كارثة بيروت، وأكدت بأن لبنان هو وطنها الثاني، وأن والدتها لبنانية.

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موعد انطلاق مسلسل الهيبة الرد

ديمة قندلفت بدأت بالترويج لمسلسل "الهيبة الرد" وحمّست جمهورها للإنطلاقة المنتظرة في الأوّل من نوفمبر ونشرت صورة للإعلان الدعائي للمسلسل والذي تضمن صورتها الى جانب تيم حسن وعادل كرم ومنى واصف وبقية نجوم العمل.

بدوره، أجاب تيم حسن عبر موقع تويتر في الساعات الأخيرة عن عدد كبير من أسئلة الجمهور بينها حول مسلسل "الهيبة الرد" وكشف عن أول فيديو من كواليس المسلسل مع الأبطال، وشارك الجمهور برأيه في بعض نجوم المسلسل وقال إن العمل مع عادل كرم رائع، وإن منى واصف سيدة من سيدات التمثيل الكبار وليست ممثلة فقط، وأن العمل كان مريح مع جميع بطلات الهيبة مثل نادين نجيم وسيرين عبد النور ونيكول سابا وأخيراً ديمة قندلفت.

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وقال أنه لا توجد نية لتقديم موسم خامس من مسلسل الهيبة، ولكن القرار النهائي في يد الجمهور في حال مطالبته بتقديم جزء خامس.

"الهيبة الرد" سيعرض في الأول من نوفمبر المقبل على تطبيق شاهد، بالإضافة إلى عدة قنوات أخرى مثل "السومرية" و ""mbc4 و mtv و art ورؤيا.