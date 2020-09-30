ريهام حجاج تحسم الجدل حول غياب زوجها محمد حلاوة عن عيد ميلادها وتنشر صور رومانسية جديدة معه

ريهام حجاج مازالت تواصل الاحتفال بعيد ميلادها الـ34 وتكشف عن صور جديدة من أجواء الحفل الضخم الذي أقامته قبل أيام رفقة مجموعة كبيرة من أصدقائها، ليشاركوا في استقبالها لعامها الجديد.

ريهام حجاج بحدث ظهور مع زوجها في عيد ميلادها

ريهام حجاج بالرغم من أنها كشفت خلال الأيام السابقة عن صورها مع عدد كبير من النجوم الذين حضروا حفل عيد ميلادها، إلا أنها لم تنشر أي صور تجمعها مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وهو ما جعل البعض يتساءل عن سبب غيابه عن الصور والفيديوهات المنتشرة سواء التي نشرتها بنفسها أو شاركها أصدقائها معها، وهل حضر الحفل من الأساس أم لا؟

الفنانة المصرية ريهام حجاج قررت الرد أخيرًا على تساؤلات البعض، حول حضور زوجها لحفل عيد ميلادها، من عدمه، فشاركت الجمهور عبر خاصية القصص القصيرة على موقع انستجرام بصور جديدة تجمعها به، خلال الحفل، وظهر فيها محمد حلاوة، وهو يقبل يدها ويحتضنها ليهنئها بعامها الجديد، وعبرت عن مدى حبها لزوجها، وقالت في تعليقها على الصور: "كل شيء بالنسبة لي".

صورة جديدة لريهام حجاج بعدسة محمد حلاوة

ريهام حرصت بالأمس أيضًا على الرد على تساؤلات البعض حول علاقتها برجل الأعمال محمد حلاوة، وعدم مشاركتها للجمهور بصور جديدة معه، إضافه إلى عدم ظهور في صور عيد ميلادها، فنشرت صورة جديدة ظهرت فيها تتحدث في هاتفها، وألمحت أن زوجها هو من التقط الصورة لها دون أن تشعر، فعلقت: "التقطت بواسطة حبي، أحبك للأبد"

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وانتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعل كبير من الجمهور، الذين أشاد بعضهم برومانسيتها مع زوجها، خاصة بعد اختفاء دام لفترة، حرصت خلالها على عدم نشر أي صور جديدة تجمعهما معًا، عكس ما كانت تفعل في بداية زواجهما.

تفاصيل عيد ميلاد ريهام حجاج الـ34

وكانت ريهام حجاج احتفلت بعيد ميلادها قبل أيام، وحرصت على أن يحمل الحفل، أجواء فترة التسعينيات، سواء في الملابس أو الديكورات، وكان من أبرز الحضور من نجوم الوسط الفني، الفنانة نيللي كريم وخطيبها رجل الأعمال عمر إسلام، وكذلك الفنانة إلهام شاهين وشقيقها أمير شاهين، وكل من الفنانة عبير صبري ولبلبة وبوسي شلبي وماجد المصري وزوجته.

ريهام حجاج قد نافست في شهر رمضان الماضي بمسلسل "لما كنا صغيرين" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وهو من بطولة محمود حميدة وخالد النبوي ونسرين أمين وكريم قاسم ونبيل عيسى والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.