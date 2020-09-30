صور ابنة أمل عرفة نسخة عن والدتها..والنجمة السورية ترد على متابع طلب الزواج من طفلتها!

أمل عرفة النجمة السورية فاجئت الجمهور بلقطة نادرة من طفولتها، حيث نشرت صورة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت فيها طفلة في سنوات عمرها الأولى وأرفقتها بصورة أخرى لابنتها مريم وهي في نفس المرحلة العمرية.

ابنة أمل عرفة في طفولتها

أمل عرفة علقت على الصورة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد نشرها، وقالت: "لما كنَّا أنا وبنتي مريم صغار بنفس العمر أعز أصحاب"، ولاقت الصورة، إعجاب قطاع كبير من الجمهور الذين علقوا على الشبه الصريح بينها وبين طفلتها وأكدوا أن ابنتها مريم نسخة عنها.

أمل عرفة ترد على متابع طلب الزواج من طفلتها

لكن أمل عرفة تلقت تعليقًا من أحد متابعيها، الذي طلب منها أن تعامله كصهرها وتزوجه ابنتها، لكنها قررت الرد على تعليقه وأكدت أنها لا تريد تزويج ابنتها من الأساس، فقالت: "ما بدي جوز بناتي"، ولاقى تعليق أمل عرفة تفاعل قطاع كبير من جمهورها الذين تعجبوا من رأيها في زواج بناتها، وتسائلوا عن سبب هذا الرأي.

ولدى أمل عرفة ابنتين من زوجها السابق الفنان السوري عبد المنعم عمايري، وهما سلمى المولودة ذات الـ15 عامًا ومريم ذات الـ12 عامًا، وتزوج الثنائي في عام 2001، وانفصلا عام 2015.

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أحدث أعمال أمل عرفة

في سياق آخر أعلنت النجمة السورية عودتها للغناء مرة أخرى من خلا طرح أغنية جديدة بعنوان "أنت أشطر" وهي أغنية باللهجة المصرية، ومن كلمات وألحان مدحت الخولي.

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال أمل عرفة هو مسلسل "شارع شيكاغو" الذي عرض مؤخرًا وأثار ردود فعل واسعة وانتقادات بسبب جرأة العديد من أفكاره ومشاهده، إلا أن صناعه أكدوا أن المسلسل عمل جرئ لكنه لا يهدف لإثارة الجدل، وقد شارك في بطولته كل من سلاف فواخرجي وعباس النوري ودريد لحام ونادين خوري ومهيار خضور وشكران مرتجى والعمل من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز.

أمل عرفة قد أثارت الجدل أيضًا خلال الشهر الماضي، بعدما كشفت عن إصابتها بفيروس كورونا وذلك حسب تشخيص الأطباء، لكنها أوضحت فيما بعد أن نتيجة المسحة التي أجرتها كانت سلبية.