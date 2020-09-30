كيف تصرف محمد رمضان بعد الحكم ببرائته من سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر؟

محمد رمضان النجم المصري، أعلن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن براءته من تهمة سب وقذف الطيار المصري أشرف أبو اليسر بعد أن اتهمه الأخير بنشر فيديوهات على السوشيال ميديا تمس وتسيء إلى سمعته، وادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

براءة محمد رمضان من سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

وقضت إحدى المحاكم المصرية بقبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، وبرائته، وحرص الفنان الشاب على مشاركة جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء برائته، دون التعليق بشكل مباشر على الحكم.

كيف تصرف محمد رمضان بعد الحكم ببرائته؟

محمد رمضان، قرر أن يتجاهل تفاصيل الحكم ويكتفي بإعادة نشر الخبر فقط دون التطرق إليه أو التعليق عليه بأي شكل، وعاد مجددًا إلى العديد من الفيديوهات التي يقوم فيها الجمهور بتقليده وترديد أغانيه، معبرًا عن مدى سعادته بحب الجمهور له.

محمد رمضان حرص أيضًا بعد انتشار تفاصيل الحكم، على الاحتفال بعيد ميلاد نجله علي، وأعاد نشر التهاني التي قدمها أصدقائه لابنه، عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام.

أحدث صور محمد رمضان..تمثال ذهبي؟

وتزامنًا مع عدم تعليقه بشكل مباشر على براءته من تهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر، قرر الفنان الشاب مواصلة نشر اللقطات المميزة له، فشارك صورة لتمثال باللون الذهبي يجسد وجهه، لكنه لم يوضح تفاصيل هذه الصورة أو مناسبتها، واكتفى بالتعليق عليها قائلًا: "إفريقيا في قلبي".

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جمهور محمد رمضان فسر أحدث صوره، بأنها تعليقًا مرتبطًا بتصريحاته التي قالها في برنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري قبل أيام، حيث قال إن هدفه في الفترة المقبلة، الوصول إلى كافة دول القارة الإفريقية، واعترافها به، وهو ما سيجعل العالم كله معترفًا به.

في سياق آخر كانت أزمة قد نشبت بين الفنان أحمد الفيشاوي ورمضان، حيث قرر الفيشاوي تقديم أغنية بصوته بعنوان "نمبر 2" على خطى أغنية "نمبر 1" لمحمد رمضان، إلا أن الأخير سارع إلى السخرية من زميله من خلال إطلاقه أغنية بعنوان "الدبابة" تضمنت جملة اعتبرها جمهور الفيشاوي بمثابة إهانة له حيث يقول فيها: "مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

الفنان أحمد الفيشاوي بدوره رد على استفزاز محمد رمضان له من خلال لقاء تلفزيوني وقال إنه لن يقبل اعتذار رمضان إذا بادر بذلك، وأنه سيرد عليه بأغنيته الجديدة "نمبر تو" التي يحضر لها حاليا.