مني ذكي تطرح البوستر الرسمي لفيلم "الصندوق الأسود"

طرحت الفنانة مني ذكي البوستر الرسمي لفيلمها الجديد والذي يحمل اسم "الصندوق الأسود ".

حيث نشرت البوستر عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام ، وكتبت : 12 ساعة جوه الصندوق الأسود ، البوستر التشويقي الرسمي ، فيلم الصندوق الأسود قريباً بجميع دور العرض.

فيلم "الصندوق الأسود" يُشارك في بطولته منى زكي، محمد فراج، شريف سلامة، أسماء جلال، مصطفى خاطر، ومجموعة مميزة من النجوم، وهو من تأليف هيثم وأحمد مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل.

والفيلم يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب ثلاثة سنوات، وتدور أحداث الفيلم حول تورط منى زكى خلال الأحداث و تتعرض للخطف من قبل "هجام" يُجسد دوره الفنان محمد فراج و"سارق"، ويُجسد شخصيته الفنان مصطفى خاطر، وتتعرض منى بعدها للكثير من المخاطر بسبب حملها الذى يعد اللغز الرئيسي في الفيلم.