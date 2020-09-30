راندا رياض تحتفل بعيد ميلادها بحضور الشرنوبي وهنا شيحة

احتفلت راندا رياض مدية أعمال المطربةأنغام وزوجة الفنان محمد الشرنوبي بعيد ميلادها، وذلك بحضور أصدقائها وزوجها. وشاركت "رياض" صور من الإحتفال عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"،قائله: "شاكرة ومباركة بهذه النفوس الجميلة من حولي!شكر خاص لمن صنع هذا الجميل". يذكر أن راندا رياض ومحمد الرشنوبي، قد احتفلا بزواجهما منذ فترة كبيرة، وذلك بحضور أفراد العائلة، والأصدقاء المقربين فقط نظرا لظروف فيروس كورونا المستجد.

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