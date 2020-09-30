ظهرت قوت وهي ماجدة زكي في بداية الحلقة وهي تبكي، بسبب عزة ووجد عوض فاتن ولكنها لم تعد إلى المنزل وكان خالد نجل قوت غاضبا جدا بسبب تجربة شقيقته التمثيل مرة أخرى وذلك بالتزامن مع حفل زفاف شقيقها.
مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على أحداث الحلقة الـ19 من "قوت القلوب" قبل بدء الحلقة الـ20 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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