تعرف علي أبرز أحداث الحلقة الثامنة عشر من "الوجه الآخر "

بعد قليل ستعرض الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "الوجه الآخر " ، علي قناة cbc دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءً ، وتعاد الساعة الثانية والنصف صباحاً علي قناة cbc.

ويرصد لكم "دوت الخليج الفني" أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الوجه الآخر.

أكتشفت حنان سلميان خيانة زوجها عادل لها وأخبرت محمد علي رزق "يوسف" بأنها عرفت الحقيقة التي كان سيخبرها بها ولكنه أخفاها عنها بعدما تلقي رسالة من دنيا المصري "نهلة" بأن لا يخبرها بذلك.

وتوالت الأحداث وذهبت نسرين طافش "سارة" إلي هبة الأباصيري "عالية الكاشف" لتأخذ منها هاتفها التي سرقته من رجل الأعمال نبيل الكاشف ولكنها رفضت أن تعطيه لها وهددتها بأن تعطيه لزوجها والذي لا يعرف عن عملها مع نبيل الكاشف نظراً لوجود خلافات بينهما.

مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندا موسى، أحمد سلامة، أحمد سعيد عبد الغنى، عماد رشاد، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن تأليف فداء الشندويلي، ومن إخراج سميح النقاش، ويناقش العمل صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.