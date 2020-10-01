مهرجان الجونة يتطلع لحضور مونيكا بيلوتشي دورته الرابعة

علم "دوت الخليج" من مصادر خاصة أن إدارة مهرجان الجونة السينمائي تفكر فى استقدام النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي لحضور فعاليات الدورة الرابعة ومشاهدة فيلمها الجديد "الرجل الذي باع ظهره" وسط الجمهور المصري.

الفيلم تصفه "بن هنية" بأنه مجاز عن حرية الفرد الشخصية في نظام غير عادل، وتدور حكايته حول سام علي، المهاجر السوري، الذي ترك بلده هربًا من الحرب، إلى لبنان على أمل السفر منه إلى أوروبا حيث تعيش حب حياته. لتحقيق ذلك الحلم يتقبل فكرة أن يُرسم له واحد من أشهر الفنانين المعاصرين، وشمًا على ظهره. عندما يتحول جسده إلى تحفة فنية، يدرك سام أن قراره ربما يعني تكبيل حريته مُجددًا.

"الرجل الذي باع ظهره" من كتابة وإخراج كوثر بن هنية، من بطولة يحيى مهايني وديا ليان، ويمثل هذا الفيلم المشاركة الأولى للنجمة العالمية مونيكا بيللوتشي في السينما العربية. يُشارك الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي التي ستُقام في الفترة ما بين 23-31 أكتوبر 2020 في مدينة الجونة، بينما تُقام فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة ما بين 25-30 أكتوبر من العام ذاته.