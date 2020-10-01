إنجى علي تستضيف سمير صبرى فى أسرار النجوم.. اليوم

تستضيف المذيعه إنجى علي الفنان سمير صبرى فى برنامج اسرار النجوم اليوم الخميس على نجوم FM 100.6 الساعه الثامنة مساءًا على الهواء مباشرة.
ولد محمد سمير جلال صبري في مدينة اﻹسكندرية عام 1936، وتخرج من فيكتوريا كوليدج، يعد فنانا شاملا فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري، قدم برنامج (ما يطلبه المستمعون) باللغة اﻹنجليزية، كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها (هذا المساء) و(كان زمان) و(النادي الدولي).
أما في السينما فقد قدم عشرات الأفلام منها: جحيم تحت الماء، الجلسة سرية، علاقات مشبوهة، كما قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائية.
لكنه تفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في المسلسلات التليفزيونية، منها: ملكة في المنفى، حضرة المتهم أبي، نظرية الجوافة يمكن ملاحظة موهبته التمثيلية في أوجها بفيلم التوت والنبوت يترأس سمير صبري حاليا نادي ليونز نيل.
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