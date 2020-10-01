تأجيل الدورة 31 من أيام قرطاج السينمائية

أعلنت إدارة أيام قرطاج السينمائية عن تأجيل الدورة 31 التي كان من المقرر تنظيمها من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل إلى موعد جديد من 18 إلى 23 ديسمبر 2020، وهو ما قوبل باستهجان البعض داخل.

وقالت الهيئة المشرفة على المهرجان في بيان نشر فى وقت سابق: "لأنّ السينما تختصر الكثير من المعاني الجميلة أهمّها (حب الحياة).. ألسنا نذهب للسينما لأننا نحب الحياة؟". ويتولى المخرج التونسي رضا الباهي، الادارة العامة لأيام قرطاج السينمائية ، في دورتها 31. وسجلت تونس في الفترة الأخيرة ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا ليبلغ أكثر من 16 ألف إصابة منذ ظهور الفيروس لأول مرة في شهر مارس الماضي. وحذرت اللجنة التونسية لمجابهة الفيروس في بلاغ لها من خطورة التجمعات، داعية إلى مزيد الحذر من انتشار موجة ثانية في الأيام المقبلة. وبسبب الوباء ألغت وزارة الثقافة التونسية فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، ومجموعة من المهرجانات الصيفية في مختلف المحافظات التونسية.

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