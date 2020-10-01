تأجيل الدورة 31 من أيام قرطاج السينمائية

وحذرت اللجنة التونسية لمجابهة الفيروس في بلاغ لها من خطورة التجمعات، داعية إلى مزيد الحذر من انتشار موجة ثانية في الأيام المقبلة.
وبسبب الوباء ألغت وزارة الثقافة التونسية فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، ومجموعة من المهرجانات الصيفية في مختلف المحافظات التونسية.
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