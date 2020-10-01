في عيد ميلادها.. الجمهور يبحث عن مونيكا بيلوتشي

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تصدرت الفنانة مونيكا بيلوتشي، مؤشرات البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك بعد الاحتفال بعيد ميلادهاوتداول صور لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ولدت بيلوتشي في مدينة تشيتا دي كاستيلو بإقليم أومبريا وسط إيطاليا، وكبرت في مدينة سان جوستينو وهي الابنة الوحيدة لكل من برونيلا بريجانتي وباسكوالي بيلوتشي.

يبلغ طول مونيكا بلوتشي 173 سم ووزنها 64 كيلو جراماً، ورغم تقدمها في العمر إلا أنها مازالت تحافظ على رشاقتها.

في عام 1990، تزوجت مونيكا بلوتشي من المصور الشهير Claudio Basso وانفصلا عام 1994، وتزوجت الممثل الفرنسي فينسنت كاسل عام 1999 وانجبت منه ابنتيها ديفا و ليوني ثم انفصلا في 2013.

والعام الماضي، التقطت عدسات مصوري الباباراتزي، صورا لـ مونيكا بيلوتشي، مع حبيبها نيكولاس ليفبير، خلال توجهها لحضور إحدى الفعاليات الخاصة بماركة شانيل العالمية ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

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وكان ذلك الظهور الأول لـ مونيكا مع حبيبها الذي يصغرها في العمر بـ 18 عامًا حيث يبلغ من العمر 37 عامًا والنجمة الإيطالية 55 عامًا.