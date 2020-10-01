16 أكتوبر.. نهال نبيل تحيي حفلا غنائيا في دار الأوبرا

تستعد الفنانة نهال نبيل، لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر على خشبة المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وكانت نهال نبيل، أعلنت شفائها من فيروس كورونا بعد إصابتها به منذ عدة أشهر.

كتبت نهال نبيل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" يوم ٢٠ قبل العيد الصغير تعبت وسخنت .. يوم ٣١/ ٥ دخلت المستشفى و خرجت ٧/٧ .. فترة طويلة صح ؟! طبعًا وحشتوني جدًا .. ٤٨ يوما في المستشفى بحارب ضد فيروس كرونا.. وبعدها خرجت واخدت فترة نقاهتي وبقالي فيها شهر".

أضافت: "أنا الحمد لله والفضل لله بخير .. اه بقالي كتير جدًا بحارب فيروس كرونا .. حقيقي، كانت مرحلة صعبة قوي قوي .. بس بفضل الله ودعواتكم ليا بجد اللي انا سمعتها وقريتها ووصلتني وكل حد وقف جنبي سواء بالسؤال او بالفعل فانا عديت المرض بفضل كل ده بعد ربنا طبعًا وكان إختبار كبير والحمد لله الحمد لله انا وأمي بخير".

وتابعت: "كلمة شكرًا ووربنا يخليكم ليا كلمة قليلة عليكم قوي لان انتم كنتم سند ليا في الظرف الصعب دا وساعدتوني على عدم الإستسلام وإني أحارب وأقاوم الفيروس وانا اهوه الحمد لله رجعت، وان شاء الله هطلع لايڤ قريب جدًا عشان أتواصل معاكم هيتم الإعلان عنه قبلها على انستجرام لانكم وحشتوني جدا جدا".