أمين نبيل يتعاون مع رامي جمال في أغنية جديدة

نشر أمين نبيل، صورة جمعته برامي جمال، وعلق عليها قائلًا :"إن شاء الله تسمعوا حاجة حلوة تليق بيكم مع الفنان #رامي_جمال
مبسوط بجد اني اتعرفت عليك وربنا يوفقنا إن شاء الله".
كما تعاون أمين نبيل، مؤخرًا مع الفنان تامر حسني، في أغنية "مبطلناش إحساس" والتي يستعد لطرحها في الألبوم الجديد "خليك فولاذي".
أغنية "مبطلناش إحساس" كلمات الشاعر محمد القياتي، والحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل محمد.
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