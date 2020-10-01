على مدار أسبوع.. إليسا تنتقد الحكومة اللبنانية

كعادتها خلال الأشهر الماضية فتحت النجمة اللبنانية

النار على الحكومة اللبنانية خلال أسبوع بأكثر من تصريح عبر صفحتها بموقع تويتر.

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة جديدة تنتقد فيها الحكومة اللبنانية.

وعلقت إليسا :" الطريق إلى جهنم مسار طويل: الحكومة العسكرية عام 1988؛ حرب التحرير والإلغاء؛ الهروب والتخلي عن المقرّبين؛ اللجوء؛ العودة عبر تغيير العقيدة والتحالف مع أعداء الأمس؛ صعود الصهر والحاشية؛ ورقة التفاهم مع الحزب الإلهي؛ الفراغ وشل البلد وصولًا الى الرئاسة؛ تدمير الاقتصاد #لبنان".

كما كتبت اليسا ‏فى إشارة إلى منتقديها: "إذا لم تستطع قول الحق، فلا تصفق للباطل ".

اقرا ايضا :

بعد مصائب وحرائق لبنان.. نجوم الفن ينتفضون.. أجرأهم إليسا ونوال الزغبي

وحققت أغنية "صاحبة رأي" لـ إليسا، نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت حاجز الـ 8 ملايين مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".

