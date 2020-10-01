زياد صقر يعيد طرح أغنية سالمة يا سلامة بتوزيع جديد

تقول كلمات الأغنية: "في الدنيا الكبيرة .. وبلادها الكتيرة .. لفيت لفيت لفيت .. ولما ناداني حبي الأولاني .. سبت كله وجيت وجيت .. وفحضنه اترميت .. وغنيت".
سالمة يا سلامة .. روحنا وجينا بالسلامة .. سالمة يا سلامة روحنا وجينا بالسلامة .. لسة الحب صافي .. ولسة الجو دافي .. ولسة فيه قمر
وبعد المغارب .. نتلملم في قارب .. ويطول السهر السهر .. والسمر والغنى كلنا".
"سالمة يا سلامة" كلمات: صلاح چاهين، والحان سيد درويش، والتوزيع الجديد لـ كريم اسامه.
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