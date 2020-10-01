ريم البارودي بملامح مختلفة بالكامل في أحدث جلسة تصوير

ريم البارودي فاجأت الجمهور اليوم بنشر صور جديدة لها ظهرت بها بملامح مختلفة بالكامل وبإطلالة جديدة أثارت جدلاً على مواقع التواصل.

ريم البارودي بتغيرات مفاجئة في ملامحها

ونشرت ريم البارودي اليوم على حسابها بانستقرام صوراً من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت بها بإطلالة جديدة وبملامح متغيرة أيضاً، وأثارت ريم البارودي الجدل بسبب الصور الجديدة، وانهالت التساؤلات عليها من قبل جمهورها حول التغيرات التي أجرتها في ملامحها وإطلالتها.

هل أجرت ريم البارودي عملية تجميل؟

وامتد التفاعل على صور ريم البارودي الجديدة حول حقيقة خضوعها لعملية تجميل، والتي تسببت في تغير ملامحها خاصة شكل أنفها وشفاهها، إلا ان البعض رجح أن طريقتها الجديدة في وضع الميك أب دوت الخليج السبب في ظهورها بملامح متغيرة بالكامل في أحدث صورها.

ولم تعلق ريم البارودي على الصور الجديدة وعلى الجدل الذي أثير حول ملامحها المتغيرة في الصور، والذي وصل إلى حد انتقاد البعض لها والسخرية منها واتهامها بتقليد عدة نجمات أخريات، واكتفت ريم البارودي بتوجيه الشكر مصممي إطلالاتها والميك أب الخاص بها في جلسة تصويرها الأخيرة.

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ريم البارودي تقدم برنامج جديد

وحلت ريم البارودي ضيفة مؤخراً في احدى البرامج التلفزيونية، وقالت إنها تستعد لتقديم برنامج تلفزيوني جديد على قناة "النهار"، والتي تعاقدت معها إلى عام 2022، وتحدثت ريم البارودي عن عدة أعمالها في الفترة الأخيرة وقالت إنها تتمنى إن يعود الاهتمام بأخبار أعمالها بدلاً من الاهتمام بحياتها وأزماتها والتي تصدرت مواقع التواصل والإعلام لفترة طويلة.

وتقدم ريم البارودي برنامج بعنوان "شارع النهار" والذي يعتبر أول تجربة لها في تقديم البرامج، وكان آخر أعمالها في مسلسل "قيد عائلي" مع مرفت أمين ومسلسل "جمع سالم" مع زينة في موسم رمضان الماضي، وأثارت أيضاً ريم البارودي الجدل في الأيام الأخيرة بعد نسب تعليق مفبرك لها حمل إساءة لطليقها أحمد سعد، ونفته في بيان لها على مواقع التواصل وقالت:"نسب لي على غير الحقيقة تعليق على صورة أحد الزملاء، وهذا التعليق والحساب لا يمت لي بصلة نهائياً، ومن هذا المنطلق أؤكد أنني لست من هذه النوعية ولا أتعامل بهذا الأسلوب فضلا عن احترامي لنفسي وتربيتي".