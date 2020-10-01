احتفل المنتج د. أحمد أيوب، بنجاح أبطال فيلم "زنزانة ٧" بمكتبه في جاردن سيتي بحضور عدد من صناع العمل والأصدقاء المقربين.
كان ضمن الحضور من أسرة "زنزانة ٧" بطل العمل أحمد زاهر، منة فضالي التي تواجدت بصحبة والدتها، مدحت تيخة، ومنتج العمل ايمن يوسف والمخرج إكرام نشأت.
كما شارك في الاحتفال المطربة مي فاروق، خبيرة الطهي داليا مطر، الفنانة لقاء سويدان، المطرب مصطفي محفوظ، الملحن محمود خيامي والراقصة اوكسانا والراقصة الارجنتينية سميرة والمطرب أحمد جمال ونجمة اراب ايدول صابرين النجيلي.. وغيرهم ممن شاركوا صناع "زنزانة ٧ " الاحتفال وتبادل التهاني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد أيوب يحتفل بنجاح زنزانة 7 بحضور صناع العمل.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.