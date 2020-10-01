أحمد أيوب يحتفل بنجاح زنزانة 7 بحضور صناع العمل.. صور

احتفل المنتج د. أحمد أيوب، بنجاح أبطال فيلم "زنزانة ٧" بمكتبه في جاردن سيتي بحضور عدد من صناع العمل والأصدقاء المقربين.

كان ضمن الحضور من أسرة "زنزانة ٧" بطل العمل أحمد زاهر، منة فضالي التي تواجدت بصحبة والدتها، مدحت تيخة، ومنتج العمل ايمن يوسف والمخرج إكرام نشأت.

كما شارك في الاحتفال المطربة مي فاروق، خبيرة الطهي داليا مطر، الفنانة لقاء سويدان، المطرب مصطفي محفوظ، الملحن محمود خيامي والراقصة اوكسانا والراقصة الارجنتينية سميرة والمطرب أحمد جمال ونجمة اراب ايدول صابرين النجيلي.. وغيرهم ممن شاركوا صناع "زنزانة ٧ " الاحتفال وتبادل التهاني.