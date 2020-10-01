كشف المخرج أمير رمسيس، عن بعض تفاصيل فيلمه الجديد "حظر تجول" الذى من المقرر أن يعرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى.
ولاحظ البعض فى البرومو الفيلم الذى طرح منذ أيام تمهيدا لعرضه فى القاهرة حيث ظهرت إلهام شاهين فى العمل بدون مكياج، فضلا عن أنها ظهرت بصورة أكبر من عمرها الطبيعى.
وقال "رمسيس"، فى تصريح لـ "دوت الخليج"، "إلهام شاهين ممثلة محترفة وفاجأتنى فى التصوير بعدم وضع أى مكياج".
وأضاف المخرج "رأيت إلهام من الأفضل أن تظهر بصورة أكبر من عمرها الحقيقى، وهو أمر انبهرت به لإصرارها على تقديم الشخصية بشكل حقيقى وواقعى حتى لو جاء ذلك على حساب شكلها أو عمرها، وهو أمر أسعدنى، خاصة أن هناك كثيرا من النجمات اللاتى رفضن هذه النوعية من الشخصيات تخوفا من شكلهن، ووضعهن فى إطار معين".
يذكر أن فيلم "حظر تجول" يقوم ببطولته كل من إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدى وتأليف وإخراج أمير رمسيس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظر تجول.. أمير رمسيس: إلهام شاهين أبهرتني بعد ظهورها بصورة أكبر من عمرها الحقيقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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