رومانسية سيرين عبد النور ومحمود نصر تسيطر على أجواء الحلقة الأخيرة من مسلسل "دانتيل"

الحلقة الأخيرة من مسلسل "دانتيل" تصدرت مواقع التواصل بسبب الأحداث الرومانسية التي شهدتها الحلقة وأبرزها عودة يوسف "محمود نصر" إلى ميرنا "سيرين عبد النور".

نهاية رومانسية لمسلسل "دانتيل" والجمهور يطالب بالجزء الثاني

ولاقت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "دانتيل" تفاعل كبير من قبل الجمهور، وذلك بعد المفاجأة التي حدثت بانتهاء علاقة "يوسف" الذي يجسده محمود نصر بـ"ميرا" والتي كشف علاقته بحبيبته القديمة "ميرنا" التي تجسدها سيرين عبد النور، وتسببت في انفصال الأخيرة عن فادي، وكذلك انفصالها عنه بعدما اتهمته بخيانتها.

رومانسية سيرين عبد النور ومحمود نصر في "دانتيل"

وتتسبب تلك الأحداث في تقارب جديد بين الحبيبين القديمين يوسف وميرنا، وتبدأ قصة حبهما من جديد بعد ان انتهت منذ 10 سنوات في المشهد الأخير من المسلسل، والذي تصدر مواقع التواصل بسبب اعجاب جمهور المسلسل به، وتداولوا جمل المشهد الرومانسية بين سيرين عبد النور ومحمود نصر والتي أثرت في المشاهدين.

وطالب عدد من متابعي المسلسل سيرين عبد النور بتقديم جزء ثاني من المسلسل، واستغلال نجاح العمل وتفاعل الجمهور الكبير مع ثنائية "يوسف وميرنا"، ولكن سيرين عبد النور حسمت الجدل حول حقيقة تقديم جزء ثاني من المسلسل في ردها على الجمهور على تويتر، ونفت وجود أي نية لتقديم جزء جديد من مسلسل "دانتيل".

Advertisements

مسلسل "دانتيل" يتصدر التريند

وتصدر مسلسل "دانتيل" تريند مواقع التواصل في الفترة الأخيرة، بعد عرضه على تطبيق "شاهد"، ودارت قصته حول قصة حب قديمة بين "يوسف" و "ميرنا" لمحمود نصر وسيرين عبد النور، تعود من جديد بعد عودة يوسف من الهجرة، وتقع بينهما العديد من المواقف ويتذكران ما حدث في نهاية قصة حبها بالتزامن مع محاولاتهما الدخول في تجارب جديدة، ويعودان للتقارب مجدداً بعدما تساند ميرنا يوسف في عمله وأزماته في شركته "دانتيل"، وينتصر الحب في النهاية.

وكان من المفترض ان يعرض مسلسل "دانتيل" في موسم رمضان الماضي قبل تأجيله بسبب أزمة فيروس كورونا، وهو من انتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان، واخراج المثنى صبح، وكتابة أنجي القاسم وسماء عبد الخالق ويشارك في البطولة كل من سلوم حداد، زينة مكي، سارة أبي كنعان، تاتيانا مرعب، نقولا دانيال، نهلة داوود، وسام فارس، إيلي متري وغيرهم.