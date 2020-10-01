فيديو أبرز 10 أغاني للنجوم في شهر سبتمبر.. أصالة وسميرة سعيد تختتمان منافسة الصيف

شهد شهر سبتمبر المنصرم تواجد لنجوم الغناء بأعمال غنائية جديدة في آخر أيام موسم الصيف، وشهد تواجد قوي للنجوم سميرة سعيد وأصالة وعبد المجيد عبد الله ومحمد رمضان وغيرهم.

عبد المجيد عبد الله يعود بأغنية "ما كان هذا حب"

وافتتح الفنان عبد المجيد عبد الله المنافسة في بداية سبتمبر بأغنيته الجديدة "ما كان هذا حب"، والتي لاقت نجاح كبير ونسب استماع وصلت إلى ما يقارب 8 مليون على يوتيوب، وهي من كلمات تركي وألحان طارق محمد وتوزيع عصام الشرايطي وإنتاج شركة "روتانا".

سميرة سعيد "قط وفار"

وعادت الفنانة سميرة سعيد للمنافسة أيضاً بعد غياب بأغنيتها الجديدة "قط وفار"، والتي طرحتها في الأيام الأولى من شهر سبتمبر الماضي، وحقق كليب الأغنية أكثر من 2 مليون ونصف مشاهدة على يوتيوب، وأثارت بها الجدل بسبب أجوائها الشبابية وجلسة التصوير الجريئة المصاحبة لها وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع النابلسي.

أصالة تنافس بالخليجي في "لا تستسلم"

ويعتبر ألبوم أصالة "لا تستستلم" من أبرز الأحداث الموسيقية في شهر سبتمبر، وذلك بسبب قلة الألبومات في الشهر الماضي بالإضافة إلى عودة أصالة للألبومات الخليجية بـ 20 أغنية، وصورت أصالة فيديو كليب أغنية "والله وتفارقنا" من الألبوم وطرحته في نفس الشهر أيضاً مما زاد من اهتمام الجمهور بالألبوم الذي انتجته شركة روتانا.

محمد رمضان يتفوق بأغنية "يا حبيبي"

وتصدر محمد رمضان قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب في أغاني وكليبات شهر سبتمبر بكليب أغنية "يا حبيبي" مع المغني الفرنسي ميتر جيمس، وحققت أكثر من 20 مليون مشاهدة منذ طرحه في بداية شهر سبتمبر.

أحمد سعد "بصرة"

وتواجد المطرب أحمد سعد في المنافسة بأغنيته الجديدة "بصرة"، والتي نالت إشادات بسبب مزج أحمد سعد اللون الشعبي مع الطربي بها، وحققت أكثر من 2 مليون ونصف على يوتيوب في أيام قليلة.

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ألبوم وعد

ونافست الفنانة وعد في الألبومات بعد فترة غياب، وطرحت ألبومها المتنوع "وعد 2020" مع شركة روتانا، وحققت أغنية "أحبك أكتر" نسبة الاستماع الأكبر من بين أغاني الألبوم على يوتيوب، وهي من كلمات رامي العبودي وألحان و توزيع ميثم علاء الدين.

مصطفى شوقي "عرقسوسي"

واصل مصطفى شوقي حالة نشاطه في موسم الصيف وكذلك حالة الجدل بأغانيه الجديدة في الفترة الأخيرة بعد أغنية "ملطشة القلوب" و "ضارب عليوي"، وطرح في سبتمبر أغنية "عرقسوسي" والتي قاربت على المليون العاشر على يوتيوب.

سلمى رشيد ودون بيج "شلونج"

ونافست المغربية سلمى رشد في شهر سبتمبر بدويتو مع مغني الراب المغربي دون بيج في أغنية "شلونج"، والتي حققت صدى واسع وتجاوز الكليب 5 مليون مشاهدة في أيام قليلة على يوتيوب.

نبيل شعيل "سهران"

واختتم نبيل شعيل منافسة الأغاني الخليجية في سبتمبر بأغنيته "سهران" مع شركة "روتانا"، وهي من ألحان سايد وكلمات خالد البذال وتوزيع محمد صالح.

تامر عاشور "معلش أصلي مدلعها"

وطرح أيضاً المطرب تامر عاشور أغنيته الجديدة "معلش أصلي مدلعها" في نهاية سبتمبر، والتي حققت تفاعل كبير بسبب أجوائها المرحة والصيفية، واقتربت من تحقيق المليون الأول على يوتيوب في أقل من أسبوع من طرحها.