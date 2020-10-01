منى زكي تطرح بوستر فيلمها "الصندوق الأسود" وأحمد حلمي والنجوم يحتفلون بعودتها للسينما

منى زكي شوقت الجمهور لفيلمها الجديد "الصندوق الأسود" وكشفت أخيراً عن البوستر الرسمي للفيلم والذي يعيدها للسينما بعد غياب.

منى زكي تعود للسينما أخيراً بفيلم "الصندوق الأسود"

وطرحت منى زكي بوستر فيلم "الصندوق الأسود"، ونشرته على مواقع التواصل والذي لاقى صدى واسع بين الجمهور وزملائها الفنانين، وذلك بسبب اقتراب عودة منى زكي للسينما بعد غياب سنوات، وعلقت منى زكي على البوستر قائلة:" 12 ساعة جوّه الصندوق الأسود! البوستر التشويقي الرسمي.. فيلم الصندوق الأسود قريباً بجميع دور العرض".

أحمد حلمي يعلق بسخرية على بوستر فيلم منى زكي

وتفاعل عدد كبير من النجوم مع بوستر فيلم منى زكي الجديد "الصندوق الأسود" وعلى رأسهم زوجها الفنان أحمد حلمي الذي علق بسخرية على صورة منى زكي وهي مقيدة على البوستر قائلاً:" بالنجاح والتوفيق وانا ليا كلام تاني مع اللي كتفك كده"، وعلقت الفنانة أنغام قائلة:" الف مبروك يا مونزي بإذن الله تكسري الدنيا كعادتك"، وهنأ عدد كبير من النجوم منى زكي على الفيلم ومنهم بوسي وإدوارد وبلقيس وكندة علوش وياسمين عبد العزيز وأحمد حاتم وكارول سماحة وغيرهم.

تفاصيل فيلم "الصندوق الأسود"

وينتظر الجمهور إعلان منى زكي لموعد عرض فيلم "الصندوق الأسود"، ومن المتوقع ان يكون في نهاية العام الجاري، وذلك بعد تأجيل عرضه لأكثر من مرة في الفترة الأخيرة، ويشارك في الفيلم مجموعة من الفنانين الشباب مثل مصطفى خاطر ومحمد فراج وأسماء جلال وشريف سلامة ومن تأليف هيثم مصطفى الدهان وأحمد الدهان وإخراج محمود كامل.

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وتدور قصة فيلم "الصندوق الأسود" في إطار تشويقي حول سيدة حامل، يحيط الغموض حول حملها وحول علاقتها بالمحيطين بها، وقالت منى زكي فغي تصريحات سابقة لها إن فكرة الفيلم تدور حول النجاة في الحياة، وتجسد شخصية سيدة حامل تقع في موقف صعب وبه تشويق وغموض إلى ان تلد الطفل والذي يجعلها تتمسك بالحياة.

منى زكي تعود للسينما بعد غياب

وتعود منى زكي للسينما بعد آخر أفلامها "من 30 سنة" والذي عرض في 2016، وتنتظر منى زكي عرض فيلمها أيضاً "العنكبوت" مع أحمد السقا في الفترة المقبلة، وتستعد للعودة لتصوير بقية مشاهدها في مسلسلها "تقاطع طرق" والذي تأجل عرضه من موسم رمضان الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا.