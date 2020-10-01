في عيد ميلاد ديانا حداد.. تعرف على عمرها الحقيقي

تحتفل اليوم النجمة اللبنانية ديانا حداد بعيد ميلادها الـ 44 والتى قدمت عددا من الأعمال الغنائية التي ستظل محفورة فى وجدان المواطن العربي. ديانا حداد هي المولودة الثالثة بين إخوتها "لوليتا، وداني، وفادي، وسمير"، توفيت والدتها منى عام 1999، تزوجت سهيل عبدول في أواخر عام 1995، وكان عمرها 19 عاما حيث أخرج لها زوجها أول كليب لأغنية ساكن وكان آخرها لأغنية صاحبي من ألبومها أول مرة. في 19 يوليو 1996 أنجبت طفلتها الأولى صوفي، ومن ثم أنجبت أختها ميرا في 26 نوفمبر 2007، وانفصلت عن زوجها سهيل عبدول في 2009. تلقت تعليمها في المدرسة الوطنية في منطقة الفحيحيل، تم اكتشاف موهبتها الموسيقية عندما كانت في الثامنة من عمرها، وبعد سنوات وفي سن المراهقة غنت حداد في العديد من المناسبات الوطنية في الكويت وذلك عام 1988.

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