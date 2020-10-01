ابنة كايلي جينر ترتدي حقيبة بـ 12 ألف دولار.. شاهد

رصدت عدسات مصوري الباباراتزي صورا لـ ستورمي ابنة نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر، وهى ترتدي حقيبة من ماركة العالمية Hermes تبلغ قيمتها 12 ألف دولار أمريكي في أول يوم دراسة.

وزعمت أحد المواقع الأجنبية، أن كايلي جينر تشعر بالقلق بسبب خوفها من قيام حبيبها ووالد طفلتها مغني الراب الأمريكي ترافيس سكووت، بنشر صور وفيديوهات عارية لها بعد انفصالهما.

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ومن جانبه نفى موقع Gossip Cop هذه الشائعة، مؤكدا أنه لا يوجد من الأساس نية لقيام ترافيس سكووت بهذا التصرف، علاوة على ذلك أن كايلي جينر تثق كثيرا به.

وكشفت مجلة الامريكية Us weekly، عن احتمالية عودة نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر الى حبيبها السابق مغني الراب الامريكي ترافيس سكووت، بعد مرور قرابة عام على انفصالهما.

وقالت المجلة الأمريكية أن الحالة المزاجية بين كايلي جينر وترافيس سكووت تتغير بين الحين والآخر، مشيرة إلى أن كل فترة يمر الثنائي الشهير بحالة مختلفة.

كما أكدت us weekly في تقريرها أن كايلي جينر لا تمانع من الإنجاب مجددا من ترافيس سكووت، بعدما انجبت منه طفلتها الوحيدة ستورمي التي تبلغ من العمر عامين ونصف.