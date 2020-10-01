حبيبة بن افليك تتصدر غلاف مجلة فوج بـ جلسة تصوير مثيرة.. صور

تصدرت النجمة العالمية آنا دي راميس غلاف مجلة فوج في نسختها المكسيكة، من خلال جلسة تصوير حملت طابع الاثارة.
وكشفت انا دي راميس خلال حوارها مع مجلة فوج الامريكية عن تطور علاقتها بشكل سريع مع حبيبها النجم العالمي بن افليك، بعد فترة قصيرة من التعارف.
واتخذت علاقة بن افليك بحبيبته آنا دي أرماس مسار الجدية بشكل كبير، إذ قرر التعاون مع طليقته الممثلة الأمريكية جينيفر جارنر من أجل أن يعرف أولاده الثلاث على حبيبته الجديدة.
وقالت مجلة Us weekly إن جينفير جارنر طالبت بن أفليك بأن يعطيها وقتها الكافي لكي تمهد لعلاقة والدهم بـ آنا دي أرماس، ومن جانبه احترم بن أفليك وجهة نظرها.
ومنذ اشهر، انتهى بن أفليك الذي يبلغ من العمر 47 عامًا من تصوير فيلمه الجديد Deep Water مع آنا دي ارماس، وكان بن أفليك قام بجولة عالمية للترويج لفيلمه الجديد The Way Back .
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